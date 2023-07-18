اجتماع للجنة العسكرية المشتركة في باريس برعاية أممية في حضور الناظوري والحداد

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تعقد اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” اجتماعًا برعاية الأمم المتحدة، على مدار يومين بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووصل أعضاء اللجنة إلى باريس الأحد الماضي، وستعقد الاجتماعات بحضور رئيسا الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري والفريق محمد الحداد.

وقالت السفارة الليبية في باريس إن أعضاء اللجنة وصلوا إلى باريس الأحد الماضي، وستعقد الاجتماعات بحضور رئيسا الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري والفريق محمد الحداد.

وكان في استقبالهم كل من السفير خالد كاجيجي وعدد من كبار موظفي السفارة والملحقية العسكرية بباريس .

وقالت السفارة إن كاجيجي عبّر عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المشتركة من القادة العسكريين على الجهود والإنجازات الكبيرة التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة خلال الفترة الماضية.

وذكرت أنّه أشاد بالإرادة القوية والجدية والإصرار على مواجهة التحديات بروح تعكس الوحدة الوطنية والتفاني والتوافق المشترك على تحقيق الاستقرار والسلام والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيه، كما أعرب عن أمله في أن تكلل جهود الاجتماع بالتوصل إلى نتائج مثمرة.

وأضافت السفارة أن من المتوقع أن تعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” برعاية الأمم المتحدة، على مدار يومين بالعاصمة الفرنسية باريس.