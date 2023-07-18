أبوزريبة وحماد يبحثان سُبل تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد

ليبيا – قام وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان اللواء “عصام أبوزريبة” اليوم الإثنين بزيارة لرئيس الحكومة “أسامة حماد” بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد مِن المواضيع ذات الصلة بالأمن والحفاظ على النظام العام في البلاد، إضافة إلى بحث سُبل تعزيز الأمن فِي المناطق المُختلفة في البلاد، وتطوير الإجراءات الأمنية لمكافحة التحديات المختلفة التي تواجهها والإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات الأمنية للمُواطنين، وتوفير بيئة آمنة للعيش والعمل في كافة ربوع البلاد.

كما تم استعراض الخُطط الاِستراتيجية والأمنية لتحسين الأمن في المناطق الليبية والحدودية بشكلٍ خاص، إضافة إلى استعراض بعض المختنقات المتعلقة بعمل وزارة الداخلية وكيفية حلحلتها في أسرع وقت.

وأكد حماد خلال اللقاء، على أهمية العمل المشترك والتنسيق بيّن جميع الجهات المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتحقيق الاستدامة في هذا المجال.

ومن جانبه شدد أبوزريبة على أهمية التعاون والتنسيق، وأنه يسعي جاهدًا لتحقيق الأمن والاستقرار بِكافة المُدن الليبية، معرباً عن تقدِّيره لِجهُود الحكومة في دعم وزارة الدَّاخلية.