مباحثات ليبية بريطانية بشأن استئناف المشاريع الاستثمارية المتوقفة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج خلال لقائه نائب سفير بريطانيا لدى ليبيا كاترينا وايلد، آلية عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها بمختلف المناطق.

واستعرض اللقاء، نتائج زيارة الوفد البريطاني إلى مدينة بنغازي والترتيبات الجارية لتنظيم زيارة الوفد إلى العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان للوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، عُقد اللقاء، الإثنين، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة.

وأكد الحويج أهمية عقد اجتماع للجنة المتابعة الليبية البريطانية بهدف تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز دور مجلس أصحاب الأعمال الليبي البريطاني لتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية وعقد شراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأبدت كاترينا رغبة المملكة المتحدة البريطانية في تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات التجارة والاستثمار والمواصلات والمناطق الحرة والطاقات المتجددة.

وأكدت حرص الشركات البريطانية على استئناف نشاطها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار، ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

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واتفق الجانبان على تعزيز التواصل بين الإدارات المختصة بالوزارة والملحقية التجارية بالسفارة البريطانية لدى ليبيا، وتنظيم لقاءات ثنائية تظُم الفعاليات الاقتصادية والتجارية في البلدين.