مباحثات مصرية روسية حول الأزمة الليبية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف، مع سفير مصر في موسكو نزيه النجاري عددا من الموضوعات بينها الأزمة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية أن اللقاء تطرق إلى عدد من قضايا المنطقة منها التطورات في ليبيا وفلسطين وذلك في إطار التنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لعقد قمة روسيا-إفريقيا والتي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج الروسية يومي ٢٧ و٢٨ يوليو الجاري. كما تم بحث تطورات الوضع في السودان، حيث أعرب بوجدانوف عن ترحيبه بالجهود المصرية على هذا الصعيد، وخاصة نتائج قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة يوم ١٣ يوليو الجاري، آملاً استعادة السلام والاستقرار في السودان.