“مركز شرطة سيدي خليفة” يضبط بنغلاديشيين قبيل تهريبهم لإيطاليا في بنغازي

الوطن/متابعات

ألقى مركز شرطة سيدي خليفة القبض على مهاجرين غير شرعيين من الجنسية البنقلاديشية كان ينوون السفر لدولة إيطاليا عبر الشواطئالليبية وقامو بدفع مبلغ 18.000 ألف دينار للفرد الواحد مقابل تهريبهم.

وذلك عُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة عن تجمع لأشخاص من الجنسية البنغلاديشية على متن قاربعلى شاطئ البحر،بمنطقة سيدي خليفة.

حيث تم على الفور خروج قوة كبيرة بإمرة رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي، ثم الانتقال إلى مكان تواجد المركب حسبالمعلومات الواردة.

وعند وصولهم تم مشاهدة أشخاص من الجنسية البنقلاديشية متواجدين على متن قارب داخل البحر بمنطقة سيدي خليفة وبعضهم لايزالموجوداً على الشاطئ وتم ضبطهم وإخراج القارب الذي تم العثور عليه في البحر وتم الانتقال إلى المركز.

وبالاستدلال معهم في حضور مُترجم اعترفوا بأنهم قاموا بدفع مبلغ مالي وقدره18.000 ألف دينار لشخص بنغلاديشي الجنسية للفردالواحد مقابل تهريبهم لدولة إيطاليا واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.