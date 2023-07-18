أبوجناح: المنطقة الجنوبية تشهد استقراراً أمنياً وحان الوقت لعودة الشركات

بحث رمضان أبوجناح، رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب، مع ممثلين عن شركة “سيمبلكس بروجكتس” الهندية، عودة الشركة لتنفيذ المشروعات المتوقفة وإمكانية تنفيذ مشروعات جديدة بالمنطقة.

وأكد أبوجناح، أن “خطة عودة الحياة بالمنطقة الجنوبية، تشمل مختلف المدن”، مضيفا أن “الجهاز يعمل على استئناف العمل بهذه المشروعات التنموية المعلن عنها من قبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة”.

وأشار أبوجناح، إلى أن “المنطقة تشهد استقرارًا أمنيًا، وأن الوقت حان لعودة الشركات واستئناف أعمالها”، مبينا أن “الحكومة تضع إمكانياتها كافة من أجل استكمال وتنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة”.