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بعد إبعادهم من قبل تونس وإجبارهم للدخول لليبيا.. الداخلية تعلن تسليم مهاجرين لمنظمة الهجرة تمهيدا لترحيلهم لبلدانهم

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء تسليم 81 مهاجرا أفريقيا غير قانوني إلى المنظمة الدولية للهجرة لنقلهم إلى طرابلس تمهيدا لعودتهم الطوعية لبلدانهم بعد إبعادهم من قبل تونس وإجبارهم للدخول لليبيا.

وقالت الوزارة إن جهاز حرس الحدود قام بتسليم عدد (81) مهاجرا غير قانوني من جنسيات أفريقية مختلفة من الفئات المستضعفة من بينهم نساء وأطفال إلى المنظمة الدولة للهجرة التابعة للأمم المتحدة لغرض نقلهم إلى مدينة طرابلس تمهيدا لعودتهم الطوعية لبلدانهم.

ولفتت الوزارة إلى أن هؤلاء المهاجرين تم التحفظ عليهم بمقر القاطع الأمني الحدودي “العسة” بعد العثور عليهم تائهين في الصحراء بسبب إبعادهم من قبل السلطات التونسية وإجبارهم على الدخول إلى الأراضي الليبية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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