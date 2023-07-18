مؤسسة النفط تعلن موعد انطلاق البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية تبدأ في 30 يوليو الجاري.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية هو مبادرة تم تصميمها من قبل مكتب البرامج الاستراتيجية بالمؤسسة لغرض تعزيز المعرفة والمهنية والمهارات الفنية والإدارية لدى أكثر من 7000 خريج.

وأشارت المؤسسة إلى أن البرنامج التدريبي يغطي أكثر من 50 مدينة ليبية ويشارك في تنفيذه أكثر من 120 مركز تدريبي من مختلف المدن الليبية.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أعلن من بنغازي أن الخريجين المتدربين سيتحصلون أثناء البرنامج التدريبي على منحة شهرية بقيمة 1000 دينار مبينا أن كل من يجتاز البرنامج التدريبي بنجاح والتزام سيتم تعيينه بالشركات النفطية.

وأضاف بن قدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل من منطلق الاستثمار في الشباب بتدريبهم وتطويرهم لخلق أجيال قادرة على الإنتاج مشيرا إلى أن المؤسسة تهدف لزرع الطموح في الخريجين لقيادة القطاع في المستقبل