شركة الكهرباء: وصول كوابل بأحجام مختلفة عبر ميناء طرابلس البحري

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء وصول بكرات “كوابل كهربائية” بأحجام مختلفة إلى مخازن الشركة عبر ميناء طرابلس البحري.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه وصلت إلى مخازن الشركة الرئيسة عبر ميناء طرابلس البحري بكرات (كوابل كهربائية) بأحجام مختلفة، موردة من شركة الصناعات الكهربائية وذلك للمحافظة على استقرارية الشبكة والرفع من كفاءتها .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الشركة لتحسين وضع الشبكة الكهربائية على مستوى البلاد.