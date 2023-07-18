باثيلي يطلع المنفي على نتائج مشاوراته الأخيرة بشأن الوضع السياسي في ليبيا

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي.

وأطلع باثيلي المنفي على نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة لإيجاد آلية تشاورية تمكن من كسر الجمود الحالي، مؤكداً على شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي.

وقدم باثيلي إحاطةً حول آخر الترتيبات مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني قبل اجتماعها في بنغازي هذا الأسبوع، مجدداً دعمه لعمل الرئاسي في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الإنفاق قبل انعقاد أولى اجتماعاتها.

من جانبه أكد المنفي، استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول للانتخابات في أقرب الآجال.