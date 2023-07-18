الخارجية الفرنسية: لقاء لجنة 5+5 بباريس يأتي في إطار توحيد المؤسسات العسكرية

استضافت فرنسا رئيسي الأركان “عبد الرزاق الناظوري” و”محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في إطار اجتماعات عمل تتمحور حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد.

وحسب وزارة الخارجية الفرنسية، فيأتي هذا اللقاء ضمن دعم فرنسا لدول الجوار بين الجهات الفعالة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة.

تواصل فرنسا دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التي تحشد من جميع الجهات الفعالية الليبية، والتي ترمي إلى تكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية.

وستجرى متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعة العمل الأمنية القادمة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستعقد يوم 25 يوليو في بنغازي.