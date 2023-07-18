باتيلي يؤكد دعم آلية الرقابة المالية التابعة للرئاسي

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التأكيد على دعم آلية الرقابة المالية التابعة للمجلس الرئاسي وأثنى على منهجية تشكيلها القائمة على أساس المشاورات التوافقية.

وبين باتيلي في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه من المهم أن تحذو المؤسسات الأخرى حذو هذا النموذج من الشراكة والشمول.

وأشار باتيلي إلى أنه ناقش مع المنفي الحاجة الملحة للتوصل إلى حلول وسط تمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا كما تم استعراض تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد.

وكان المجلس الرئاسي أعلن إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.