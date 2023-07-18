فرنسا تعلن تفاصيل استضافة اجتماع أمني بين المكونات العسكرية الليبية

أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية تفاصيل استضافة باريس لاجتماع أمني بين القوات العسكرية في شرق البلاد وغربها.

وأوضحت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان لها أن فرنسا استضافت رئيسي هيئة أركان القوات المسلحة لشرق وغرب ليبيا عبد الرزاق الناظوري ومحمد الحداد وضباط من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أمس الاثنين واليوم الثلاثاء في باريس فيإطار اجتماعات عمل تتمحور حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا.

وبينت الوزارة أن الاجتماع يندرج ضمن دعم فرنسا للحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي تحققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على مواصلة دعم الأمم المتحدة والمجهودات الأمنية التي نحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية والتي ترمي إلى تكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار.

وأشارت إلى أنه ستجري متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعة العمل الأمنية القادمة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستعقد قريبا في 25 يوليو الجاري.