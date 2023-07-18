المصراتي: حكومة الدبيبة تنتظر موت السنوسي أو صفقة لتسليمه إلى واشنطن

ليبيا – أكد الصحفي محمود المصراتي، أن التعامل مع اللواء عبد الله السنوسي وفق خطتين، الأولى وهي الموت البطيء إثر معاناته مع المرض لكي يتخلصوا منه ويتشفون به والثانية الانتظار لعلها تأتي صفقة تسليمه للولايات المتحدة بعد إعادة حكومة تصريف الأعمال برىاسة عبد الحميد الدبيبة” عائلة العار” فتح ملف لوكربي بتسليمهم أبوعجيلة مسعود.

المصراتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال :”على الأغلب لن تكون هناك جلسة لا في أغسطس ولا ديسمبر، هذا باختصار ما يجب أن تقتنع به أسرة السنوسي ومحاميه وكل ليبي يهمه شأنه بدل الركض خلف سراب المحاكمات والتأجيلات والتمديدات”.