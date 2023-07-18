مفوضية الانتخابات تنظم محاكاة عملية لعملية الاقتراع 

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات تنظيم قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية اليوم الثلاثاء، برنامج تدريب عملي لمحاكاة عملية الاقتراع والفرز والعد، للانتخابات المحتملة بحسب القوانين الانتخابية المقترحة من لجنة (6+6).

وأشارت مفوضية الانتخابات في بيان، أن عملية المحاكاة تمت بحضور عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، والمدير العام محمد اقحيص، ومديري الإدارات بالمفوضية وكافة موظفيها، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

وتابع البيان؛ أن ” (الشعاب) أكد في مستهل البرنامج، أن هذه المحاكاة تأتي في إطار الرفع من جاهزية المفوضية وتكثيف استعداداتها للانتخابات القادمة، ودراسة كافة الخطوات الإجرائية لعملية الاقتراع والفرز والعد، ووضع تصور لما ستكون عليه محطة الاقتراع”.

وأشار الشعاب إلى “حداثة التعامل مع عدد (6) صناديق اقتراع في المحطة الواحدة، وما يترتب عليه من تحديد لأبعاد محطات الاقتراع ورصد أي صعوبات قد تواجه الناخبين أوموظفي مراكز الانتخاب على حد السواء”.

من جانبه أوضح رئيس قسم التدريب والإجراءات عبد الباسط النفاثي، أن “هذه المحاكاة ستوضح أيضاً الوعاء الزمني المتوقع لإنجاز عملية الاقتراع والفرز والعد، وما تستغرقه كل خطوة من إجراءات الاقتراع، وما هي التحديات التي يمكن أن تواجه الناخب أو موظف الاقتراع، والسلبيات المحتملة وكيفية تلافيها، إضافة إلى بحث مزيد من الإجراءات التي ستشكل في مجملها منظومة من المعلومات والحلول لمستجدات يوم الاقتراع”.