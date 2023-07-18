سفيرة بريطانيا لـ الدبيبة: ندعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، خلال لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعم بلادها للجهود الهادفة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أفضل الظروف.

وبينت منصة “حكومتنا” أن سفيرة بريطانيا قدم لرئيس الحكومة إحاطه حول المشاورات السياسية التي تجريها مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وأشادت السفيرة البريطانية خلال اللقاء بحالة الاستقرار التي تشهدها الدولة الليبية خلال هذه الفترة.

وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على دعمه لمطالب الشعب الليبي بالذهاب المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.