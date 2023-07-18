بعد احتجاجهم.. الدبيبة يناقش مع “العجيلات” اجراءات البحث عن الحاجة “برنية”

ليبيا – استقبل رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، عدداً من أعيان بلدية العجيلات الذين حضروا لديوان مجلس الوزراء، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها القنصلية الليبية بجدة، ضمن جهود البحث عن الحاجة برنية مصباح الثابت.

وأكد الدبيبة بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة أنه كلف القنصلية الليبية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج، بتكثيف الجهود للبحث عن المفقودة.

وأجرى اتصالاً مع القنصل الليبي، بحضورهم، للوقوف على آخر المستجدات، والذي أفاد بإصدار تأشيرتين لعائلة المفقودة للسفر إلى السعودية، والتعميم على كافة المستشفيات ومراكز الشرطة ومتابعتهم يوميا بمدينتي مكة وجدة.

وشدد على فتح قنوات التواصل مع وزارتي الداخلية والصحة السعودية لتكثيف جهود البحث.

وفي ختام اللقاء، نوقش الوضع الأمني بالبلدية وإجراءات الحكومة الأخيرة في مكافحة الجريمة والتهريب.