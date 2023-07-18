مفوضية الانتخابات الليبية تنظم محاكاة لعملية الاقتراع بحسب مقترحات لجنة 6+6

نظم قسم التدريب والإجراءات بمفوضية الانتخابات الليبية اليوم الثلاثاء، برنامج تدريب عملي لمحاكاة عملية الاقتراع والفرز والعد، للانتخابات المحتملة بحسب القوانين الانتخابية المقترحة من لجنة (6+6).

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية إن برنامج التدريب نظم بالمركز الإعلامي بالمفوضية، بحضور عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، والمدير العام محمد اقحيص، ومديري الإدارات بالمفوضية وكافة موظفيها، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

وأوضح عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، في مستهل البرنامج، أن هذه المحاكاة تأتي في إطار الرفع من جاهزية المفوضية وتكثيف استعداداتها للانتخابات القادمة، ودراسة كافة الخطوات الإجرائية لعملية الاقتراع والفرز والعد، ووضع تصور لما ستكون عليه محطة الاقتراع.

وأشار إلى حداثة التعامل مع عدد (6) صناديق اقتراع في المحطة الواحدة، وما يترتب عليه من تحديد لأبعاد محطات الاقتراع ورصد أي صعوبات قد تواجه الناخبين أو موظفي مراكز الانتخاب على حد السواء.

من جانبه أوضح رئيس قسم التدريب والإجراءات عبد الباسط النفاثي، أن هذه المحاكاة ستوضح أيضاً الوعاء الزمني المتوقع لإنجاز عملية الاقتراع والفرز والعد، وما تستغرقه كل خطوة من إجراءات الاقتراع، وما هي التحديات التي يمكن أن تواجه الناخب أو موظف الاقتراع، والسلبيات المحتملة وكيفية تلافيها، إضافة إلى بحث مزيد من الإجراءات التي ستشكل في مجملها منظومة من المعلومات والحلول لمستجدات يوم الاقتراع.

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