قارب صيد إيطالي يتعرض لإطلاق نار على بعد 96 ميلاً من مصراتة

كشفت صحيفة سيراكوزا الإيطالية، في خبر رصدته وترجمته «الساعة 24»، تفاصيل نجاة قارب صيد إيطالي بعد تعرضه لإطلاق نار على بعد 96 ميلا من مدينة مصراتة.

وأوضحت الصحيفة اليوم الثلاثاء، أن “خفر السواحل الليبي هاجم قارب الصيد «أوريتسونتي» من صقلية، بتهمة الصيد داخل المنطقة البحرية الليبية الخالصة ، والقارب في طريقه إلى إيطاليا؛ كما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية”.

وتابعت الصحيفة؛ “تعرض قارب الصيد الإيطالي لإطلاق نار من وحدة ليبية بينما كان على بعد 96 ميلاً شمال مصراتة، في المياه الدولية”.

وختمت الصحيفة موضحة؛ أن “وحدة من البحرية الإيطالية كانت قد تدخلت صباح اليوم بطائرتها المروحية لإحباط عملية اختطاف محتملة. كما تدخلت السفارة الإيطالية في طرابلس على الفور لدى رئاسة حكومة طرابلس وقيادة خفر السواحل الليبي”.