الشح: المعركة في ليبيا هي السيطرة على الأموال والنفط والموارد.. والاستقرار الهش تفجره حادثة بسيطة

ليبيا – رأى المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح، أن المشهد الحالي يؤكد تمترس أصحاب النفوذ في كافة ربوع البلاد للبقاء أو المحافظة على النفوذ دون أن يتحول ويتحرك في اتجاهات تضمن لهم زيادة النفوذ.

الشح قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إنه يقصد في حديثة كل من هو مستفيد من الوضع الراهن ومن له تحكم من مصلحته لا يتغير إلا لصالحه وهذه القشة التي ستحرك المشهد السياسي.

وأكد على أن إرضاء الجميع ووصولهم لرغباتهم أمر مستحيل فالعملية تتحرك وفق أفعال وردود أفعال لكل الأخطاء التي يقوم بها هذا الطرف أو ذاك ما يفجر العملية السياسية بحسب قوله.

وأشار إلى أن العملية السياسية اليوم مجمدة دون إعلان من خليفة حفتر بل بفعل الواقع والتمترس ومحاولات الاقتسام وحتى لجنة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي حسب ما قيل ستجتمع الخميس القادم في سرت لتقسيم الغنائم وأموال الليبيين بين الأطراف السياسية المتمترسه وهذه اللجنة قد تخرج بنتائج مؤقتة ولكنها لن ترضي طموح كافة الأطراف لأن الكل يريد نصيب الأسد من الكعكة ليضمن استمراره وزيادة نفوذه.

وبيّن أن المعركة في ليبيا هي السيطرة على الأموال والنفط والموارد، مضيفاً “شعارات إن من هو موجود في طرابلس وحكومة الدبيبة والسراج ومن كان قبلهم أنه السبب الرئيس لأي تحرك وأن هناك تهميش هذا يظهر في كل المراحل عندما يفشلوا سياسياً وعسكرياً ولم تعود لهم حيلة أو مبرر تنقلب العملية إنهم مهمشين وثروة وأن من يسيطرون عليها من هم في طرابلس ولكنهم مفلسين ويقوم على أثرها بإقفال النفط والمياه وما إلا ذلك اليوم ما وصلوا له عملية محاولة ابتزاز وطرح تقاسم الإيرادات أو الحصول على قيمة أكبر من التي يحصل عليها حفتر”.

وتابع “يحصل على قيمة شهرية تصله بشكل منتظم بعد تكليف بن قدارة أو صفقته بين حفتر والدبيبة تصله شهرياً بالاتفاق مع الصديق الكبير الذي يسبون عليه صبحاً وليلاً ولكنهم يتواصلون معه من تحت الطاولة، الفترة الماضية استمعنا لخبر تغيير مدير مطار بنينا الدولي والمفاجأة من أصدر هذا القرار محمد بيت المال لأن من طلب منه هذا هو صدام حفتر”.

كما أكمل خلال حديثة: “الاستقرار الهش تفجره حادثة بسيطة، اشتباك في 4 شوارع مثلاً لأن الكل مصالحه لا تتقاطع مع شركائه شرقاً وغرباً ولا أريد أن أتكلم عن الحالمين جماعة النظرية العالمية الثالثة الذين يحاولون أن يصطادوا في أي اتجاه بعد فشل دعمهم لحفتر بالسيطرة على طرابلس وتحقيق أحلامهم بالرجوع اليوم هم الخاسر الأكبر واقصد أنصار النظام السابق الخضر موجودين اليوم بأصوات متعددة ووجوه جديدة تستضيفونهم في عدة حلقات ويحاولون اللعب بشعارات معينة”.

وشدد على أن في حال غياب “حفتر” بالموت ستسود حالة من الفوضى، مشيراً إلى أن مستقبل العملية السياسية مرتهن بصدامات من محاولات توسيع النفوذ وهذه الصدامات هي من ستحرك العملية السياسية اليوم.