أعضاء لجنة 5+5 و”الناظوري” و”الحداد” يبحثون بباريس توحيد المؤسسات العسكرية الليبية

استضافت العاصمة الفرنسية باريس خلال يومي 17 و18 يوليو الجاري اجتماع رئيس الأركان بالجيش الوطني الليبي عبد الرزاق الناظوري، ورئيس الأركان بحكومة الوحدة محمد الحداد، وأعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان إن الاجتماع جاء “في إطار اجتماعات عمل تتمحور حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراماً كاملاً “.

وأضافت: ويندرج ذلك ضمن دعم فرنسا للحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة.

وأكدت أن فرنسا تواصل دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التي تحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية والتي ترمي إلى تكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار.

وأشارت إلى أنه ستجري متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية القادمة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستعقد قريباً في بنغازي في 25 يوليو الجاري.

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