فرج: احتجاز بومطاري تسبب في خسارة 370 ألف برميل

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة موسى فرج، إن إغلاق الحقول النفطية بسبب بومطاري تسبب في خسارة 370 ألف برميل من النفط.

وأضاف فرج أنه لو تم الاتصال ببومطاري للمثول أمام أي جهة أمنية لتوجه إليها دون أن تحدث كل هذه الضجة.

وتابع أن النائب العام لم يتدخل لإطلاق سراح بومطاري لكن القبض عليه كان مبالغ فيه، مشيراً إلى أن الوضع الطبيعي عندما تقوم أي جهة أمنية بالقبض على شخص لابد وأن يُحال للنائب العام.

وبين فرج أنه تم القبض على بومطاري من قبل الأمن الداخلي وأحيل للنائب العام وأدلى بأقواله، مشيراً إلى أن النيابة رأت أنه لا داعي لاستمرار حبسه.

وذكر أن ملف بومطاري موجود عند النائب العام وسيتم متابعته حسب الإجراءات القانونية.

وأكد على أن الإيقاف تسبب في استياء لدى الحاضنة الاجتماعية التي ينتمي لها بومطاري ما أدى لإغلاق بعض الحقول النفطية.

و لفت فرج إلى أنه يرفض إغلاق حقول النفط أو مصادر النفط بسبب أي واقعة، مشيراً إلى أن لكن ذلك سببه غياب سلطة موحدة تسيطرعلى ليبيا.