باتيلي يؤكد الدعم الأممي لجهود الحفاظ على إنتاج وتصدير النفط

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التأكيد على دعم الأمم المتحدة لجهود المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بمكتبه في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وأكد المبعوث الأممي خلال اللقاء أهمية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة أساسية لاقتصاد ليبيا واستقراها بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهمية ضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي، وكذلك الحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبه أكد بن قدارة التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي.