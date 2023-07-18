القبض على 4 أشخاص قاموا بسرقة مبلغ مالي وباقات من كروت الدفع المُسبق

تمكن “قسم التحريات العامة” بمُديرية أمن بنغازي من القبض على أربعة أشخاص قاموا بسرقة مبلغ وقدره 77.000 ألف دينار من محل للمواد الغذائية بمنطقة بالعون بالإضافة إلى سرقة باقات من كروت الدفع المُسبق.

إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بشكواه إلى قسم التحريات العامة وأبلغ فيها عن سرقة محل بيع المواد الغذائية الخاص به بمنطقة بالعون حيث تم سرقة مبلغ وقدره سبع وسبعون ألف دينار ليبي من داخل المحل بالإضافة إلى باقات من كروت الدفع المسبق وأضاف الشاكي أيضا انه لديه شكوك حول أحد الاشخاص كان يعمل لديه وقام بطرده مُنذ فترة كونه قام بالسرقة اكثر من مرة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين حيث تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع المعلومات عن الفاعلين وعند وصولهم تم معاينة المكان واتضح اتلاف باب المحل وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالمكان .

وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد هوية أحد الفاعلين وتحديد مكانه بمنطقة قنفودة وعلى الفور تم الإنتقال إلى منطقة قنفودة وضبطه وبحوزته مبلغ مالي 5000 آلاف دينار وتم إيداعه بالحجز القانوني للقسم .

وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى ع.أ.م من مواليد 1999 وإعترف بسرقته لمحل الشاكي وكان برفقته ثلاثة أشخاص وتم إعداد كمين لأحدهم يُدعى ب.م.أ من مواليد 2001 وضبط بحوزته مبلغ مالي 8000 آلاف دينار وإعترف بشراء هاتف بمبلغ 1300 دينار وتم إعداد كمين للشخص الثالث المدعو م.م.ن من مواليد 1997 داخل مقهي بمنطقة رأس إعبيدة وإعترف بما نُسب إليه واعترف بأن لديه مبلغ 4000 دينار من المبلغ المسروق وتم ضبط الرابع الذي يُدعى ع.ع.م من مواليد 2000 على متن المركبة التي قاموا بها بعملية السرقة وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية حيالهم ..