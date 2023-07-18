طرابلس.. التعرف و القبض على قاتـل ضحية السيكويا بمنطقة الفلاح

أفادت مديرية امن طرابلس، اليوم الثلاثاء عن التعرف و القبض على قاتل ضحية سيارة تويوتا السيكويا .

تلقى مركز شرطة الحي الصناعي بلاغا مفاده وجود شخص مقتول داخل سيارة تويوتا سيكويا بمنطقة الفلاح و بعد انتقال تحري المركز لمكان الواقعة تبين ان المغدور موجود على الكرسي بجوار السائق و استقرت على جسده عدة اعيرة نارية ، و تم ضبط اقوال احد الشهود الذي افاد بان المغدور تعرض لاطلاق نار من قبل شخصين على متن سيارة قولف .

وبضبط اقوال احد اشقاء المغدور افاد بوجود صلة بين مقتله و شخص غادر يوم الجريمة العاصمة ، فأضحى مشتبها فيه الامر الذي حدى بالمركز مخاطبة النيابة العامة و وضعه على قوائم المطلوبين و ترقبه حتى وقع يوم 13 يوليو بمعبر راس جدير و تسليمه للمركز حي الصناعي .

و بعد الاستدلال معه تمت احالته للنيابة العامة بتهمة “القتل العمد” خصوصا بعد ان اتضح انه مطلوب في جناية قتل أخرى بمركز حي الاندلس.