طرابلس .. شرطة النجدة تضبط العديد من السيارات بينها مسروقة ومطلوبة

تمكن أعضاء الدوريات التابعة للقسم شرطة النجدة بمديرية امن طرابلس بالتمركز الأمني جزيرة سوق الثلاتاء من ضبط (هونداي بورتر /حافظة) و بعد التأكد من سلامة الرقم اللوحة المثبت على المركبة بمنظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة ،و للاشتباه تم تفتيش المركبة وجد بداخلها مواد غدائية دون توفر شروط النقل الصحي، تسليم المركبة و السائق إلى جهاز الحرس البلدي أبو سليم.

و تم ضبط في ذات التمركز كيا بيجو حافظة وجد بداخلها أكياس بطاطا شيبس منتهية الصلاحية تسليم المركبة و السائق إلى جهاز الحرس البلدي أبو سليم ايضا.

وتمكن أعضاء القسم بالتمركز الأمني الإشارة الضوئية الصالات من ضبط (شفروليت كروز) بعد الاشتباه فيها و بالاستعلام عن المركبة لدى غرفة السيطرة اتضح انها مطلوبة لمركز شرطة الحي الصناعي.

وتم ضبط هونداي سوناتا في التمركز الأمني جزيرة غوط الشعال بعد الاشتباه فيها و بالاستعلام عنها اتضح انها مطلوبة لمركز شرطة ابوسليم.

وفي ذات السياق تمكن أعضاء قسم النجدة في التمركز الأمني جزيرة الثوار من ضبط كيا اوبتيما باستعلام عنها اتضح انها ارقام اللوحة المثبتة عليها تخص سيارة مرسيدس و رقم الهيكل غير مسجل اتخذت بشأنها الإجراءات بإحالتها لمكتب البحث الجنائي.