الدبيبة يحسم الجدل بشأن عطلة يوم الخميس للمؤسسات التعليمية

أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قرارا باستمرار المؤسسات التعليمية في إجراء امتحانات الدور الثاني للطلبة الخميس المقبل الموافق 20 من يوليو.

وفي السياق، قرر الدبيبة أن غدًا الأربعاء عطلة رسمية والخميس إجازة تخصم من رصيد الإجازات السنوي لجميع موظفي المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

وعلى ذات الصعيد أكد المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بأن يوم الخميس 20 يوليو 2023 لايوجد عطلة بجدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وسيمتحن التلاميذ في مادة اللغة الإنجليزية.