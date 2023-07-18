بن قدارة لـ”باتيلي”: نشكرك على دعمك ونؤكد التزامنا بضمان استمرار إنتاج النفط 

عقد رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة اجتماعا اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، عبد الله باتلي، في مكتبه في طرابلس اليوم.

وناقش بن قدارة خلال الاجتماع مع باتيلي أهمية ضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي، وكذلك الحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد باتلي أهمية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة أساسية لاقتصاد ليبيا واستقرارها. كما كرر دعم الأمم المتحدة لجهود المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وشكر بن قدارة باتلي على دعمه وأكد التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط