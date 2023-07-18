المنقوش تبحث مع مسؤولة أممية سبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع ‫وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وأفضل السبل لمواجهة التحديات السياسية والأمنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن الجانبين بحثا هاتفيا تعزيز التعاون لدعم المساعي المحلية والأممية المبذولة؛ لإنجاح المسار السياسي وصولاً إلى تحقيق الانتخابات الوطنية في ليبيا وفقاً لقوانين عادلة ونزيهة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال دعمهما الجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ‫ليبيا، وتشجيع كافة الأطراف للالتزام بالحوار ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا؛ لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار وتجاوز المراحل الانتقالية.