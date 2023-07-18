| الكوني في اتصال مع مهاتير محمد: ليبيا اليوم هي ماليزيا الأمس

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2023/07/18 على الساعة 19:19

: اعتبر النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، أن “ليبيا الخارجة من أزمة احتراب اليوم هي ماليزيا الأمس”، وأنها “تتطلع للاستفادة من التجربة الماليزية التي صنعت معجزة يشهد لها العالم”، وذلك خلال محادثة عبر تقنية زووم، مع رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد.

واعتبر الكوني أن “ليبيا بحاجة لمساعدة مهاتير محمد كمفكر اقتصادي وتنموي للنهوض بها”، مشددا على أن “الخلاف في ليبيا ليس دينيا أو طائفيا”، وأن “ليبيا تسعى للاستفادة من التجربة الماليزية لتجاوز خلافات الماضي والاتجاه للتنمية والازدهار”.

و”قدم الكوني الدعوة لرئيس وزراء ماليزيا السابق باسم المجلس الرئاسي لزيارة ليبيا للقاء الشباب، والأكاديميين للمساعدة في بناء مؤسسات الدولة، وفتح أطر التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا وماليزيا للاستفادة من التجربة الماليزية الفريدة التي أذهلت العالم”.

من جهته، “وجه مهاتير محمد، رسالة للشعب الليبي تحث على التسامح وقبول الآخر من أجل بناء ليبيا التي يطمح لها الليبين” وتم التطرق إلى “مساهمة ماليزيا في مساعدة الليبيين لتوطيد السلام والاستقرار، وخلق نموذج تنموي ناجح للاستفاذة مما حققته من تطور في عديد المجالات لاسيما التعليم والصناعة”، حسب ذات المصدر.