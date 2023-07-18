النحيب: عقيلة صالح لا يملك حق أن يلغي قرارات القاعة حتى لو كان رئيس مجلس نواب

ليبيا – علق عضو مجلس النواب بدر النحيب على مخاطبة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اللجنة القانونية بإلغاء قرارات مصباح دومة في جلسة الـ 26 التي صوّت خلالها على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيسًا لهيئة الرقابة الإداري، وأحمد أبريدان رئيسا لمجلس التخطيط الوطني.

النحيب قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن القرار صادر القاعة وعقيلة صالح لا يملك إلا أن يصدر تعليماته فيه.

وأشار إلى أن هناك نواب محتجين على الجلسة وعددهم 30 نائب و60 نائب موافقين عليه وبدوره وجه عقيلة صالح رسالة لموظفيه في الديوان لإلغاء القرار وهذا ليس من حقه ولا يملكه لأنه قرار من القاعة.

وأكد على أن عقيلة صالح لا يملك حق أن يلغي قرارات قاعه حتى لو كان رئيس مجلس نواب بحسب قوله.