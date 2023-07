قالت وكالة سبتونيك الروسية إن جمهورية الكونغو، تستضيف خلال اليومين القادمين أطرافًا ليبية، لبحث استكمال مسار المصالحة الوطنية.

ونقلت الوكالة في موقعها الرسمي، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، أن الاجتماع سيكون برعاية الاتحاد الإفريقي، وبمشاركة ممثلين عن مجالس الرئاسي والنواب والدولة، وممثلين عن خليفة حفتر وسيف القذافي.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها سبوتنيك، فإن الأطراف التي ستحضر ستشكل ما يعرف باللجنة التأسيسية للمصالحة الوطنية، وأن هذا مرهون بحالة التوافق على آلية العمل ووضع خطة واضحة للعمل.

وقالت سبوتنيك إن الاجتماعات تهدف لوضع تصور خاص وآلية عمل واضحة المعالم، لاستكمال مسار المصالحة الوطنية، في إطار المبادرة التي اقترحها المجلس الرئاسي.

وتابع الموقع أن الاجتماع سيستعرض تجارب مشابهة في بلدان حققت فيها المصالحة الوطنية أهدافها بالابتعاد عن الحرب والنزاعات ووحدت صفوف الدولة.

يذكر أنه في يونيو العام الماضي، أعلن المجلس الرئاسي عن الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية في البلاد، وذلك بمشاركة عدة شخصيات محلية وإفريقية ودولية.

المصدر: وكالة سبوتنيك

The post بحضور ممثلين عن سيف وحفتر.. الكونغو تحتضن غدا اجتماع المصالحة الوطنية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار