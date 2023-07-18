“بن قدارة” للمبعوث الأممي: نعمل على استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي

التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة، بمكتبه في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إن اللقاء ناقش أهمية ضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي، وكذلك الحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف المكتب الإعلامي أن باتيلي، أكد خلال اللقاء على أهمية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة أساسية لاقتصاد ليبيا واستقرارها، مجدداً دعم الأمم المتحدة لجهود المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وشكر بن قدارة، المبعوث الأممي على دعمه وأكد التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي.

من جهة أخرى قال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه تباحث مع بن قدارة، حول الأهمية البالغة للحفاظ على وحدة وحيادية ونزاهة المؤسسة الوطنية، باعتبارها ركيزة حيوية وأساسية لدعم الاقتصاد الليبي.

وذكر أنه شدد خلال اللقاء على الضرورة الملحة للنأي بقطاع النفط عن الاستقطاب السياسي، مع التشديد على ضمان عدم استخدام النفط كسلاح في الصراع القائم، وعدم الزج به في أي نزاعات سياسية أو اجتماعية.

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