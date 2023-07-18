النقاصة: اجتماع لجنة “5+5” بباريس للتحضير لاجتماع دول مؤتمر برلين ببنغازي

أعلن عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن المنطقة الغربية، مختار النقاصة، أن اللجنة تواصل عقد اجتماعها التي بدأت أمس الاثنين وتستمر اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال النقاصة، في تصريحات صحفية: “الاجتماع يعقد بحضور رئيسي أركان المنطقة الغربية الفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان العامة بالجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري”.

وأضاف “اجتماع باريس سيكون تحضيريًّا لاجتماع دول مؤتمر برلين الذي سيعقد في مدينة بنغازي يوم 25 من شهر يوليو الجاري، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتمع مع أعضاء اللجنة العسكرية (5+5)، والفريقين الناظوري والحداد”.