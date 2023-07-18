| حرس الحدود يسلم 81 مهاجرا غير شرعي قادما من تونس إلى “الهجرة الدولية”

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2023/07/18 على الساعة 19:47

: أعلن جهاز حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، تسليم 81 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم نساء وأطفال، إلى المنظمة الدولية للهجرة، وذلك لـ”نقلهم إلى مدينة طرابلس تمهيدا لعودتهم الطوعية لبلدانهم”.

وأضاف الجهاز، عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المهاجرين الذين تم تسليمهم هم من المهاجرين الذين عبروا الحدود التونسية الليبية و”متحفظ عليهم بمقر القاطع الأمني الحدودي العسة بعد ماتم إنقاذهم تائهين في الصحراء، جراء طردهم من قبل السلطات التونسية و إجبارهم للدخول إلى الأراضي الليبية”.

وتابع الجهاز أن “الدوريات التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة مازالت مستمرة في تأمين الشريط الحدودي الليبي التونسي من رأس جدير إلى وازن ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين الذين تم طردهم وإجبارهم من قبل السلطات التونسية للدخول إلى الأراضي الليبية”، حسب ذات المصدر.