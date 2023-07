اتهام إيطالي لزورق ليبي بإطلاق النيران على قارب صيد في المياه الدولية

أفاد رئيس اتحاد مالكي السفن في صقلية فابيو ميكاليزي، بإطلاق زورق ليبي نيران من مدفع رشاش على قارب صيد إيطالي، أثناء إبحاره في المياه الدولية.

وذكر ميكاليزي في تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية، الثلاثاء، أن النيران أطلقت من على بعد 94 ميلا شمال مصراتة، مشيرا إلى إصابة قبطان القارب الإيطالي الذي تلقى الإسعافات الأولية، من قبل زملائه.

وتابع رئيس اتحاد المالكين أنهم أبلغوا السلطات الإيطالية التي أرسلت مروحية سفينة لمساعدة القارب، الذي لم يعد بالإمكان السيطرة عليه، بحسب حديثه.

وأضاف فابيو ميكاليزي أن طاقم السفينة الليبي صعد إلى قارب الصيد عقب إطلاق مدافع رشاشة عليه، وأخذوا بطاقة القمر الصناعي، وفقا لقوله.

وتابع ميكاليزي أنهم سيقدمون شكوى إلى النيابة العامة في روما وكاتانيا، مشيرا إلى أن ما حدث يعتبر عملاً من أعمال القرصنة، بحسب قوله.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

