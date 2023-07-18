“المشري” يبحث مع السفير الإيطالي ملفي المصالحة والانتخابات الليبية

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن المشري، إن الجانبان ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا وسبل دعم مسار الحل الليبي-الليبي للوصول للانتخابات في أقرب الآجال، إضافة إلى التدخلات الخارجية في ليبيا من قبل بعض الدول التي من مصلحتها عدم تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد المشري، الحرص على إنجاز الانتخابات بالقوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة المشتركة 6+6، على اعتبار أن هذه النتائج نهائية وملزمة ولا تعدل إلا عن طريق اللجنة المشتركة، إضافة لمناقشة مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل المجلس الأعلى للدولة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة حوله.

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