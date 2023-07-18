مصادر: الكونغو تستضيف اجتماعات ليبية لبحث مسار المصالحة الوطنية

تستضيف الكونغو، على مدار يومين، اجتماعات ليبية تضم شخصيات ممثلة عن الأطراف الليبية، لبحث استكمال مسار المصالحة الوطنية.

وحسب مصادر ليبية لوكالة “سبوتنيك”، فإن الاجتماعات التي تحتضنها العاصمة برازافيل، في 19 و20 يوليو/ تموز الجاري، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، تضم شخصيات ممثلة عن الأطراف الليبية من القيادة العامة والبرلمان و”الأعلى للدولة” والمجلس الرئاسي وممثلين عن سيف الإسلام القذافي، ومجموعة من “غدامس”.

وفق المصادر، فإن المشاركين في الاجتماعات من مختلف الأطراف الليبية يشكلون “اللجنة التأسيسية” في حال التوافق على آلية العمل ووضع خطة للمضي قدما في تنفيذ المصالحة الوطنية.

ومن المقرر أن يستعرض المشاركون التجارب المشابهة في بلدان أخرى التي حققت فيها “المصالحة الوطنية” أهدافها بالابتعاد عن الحرب والنزاعات ووحدت صفوف الدولة، من أجل استخلاص رؤية متفق عليها، لاستكمال مسار المصالحة الوطنية في ليبيا، التي يقودها المجلس الرئاسي في ليبيا.

وتهدف الاجتماعات لوضع تصور خاص وآلية عمل لاستكمال مسار المصالحة الوطنية، في إطار المبادرة التي اقترحها المجلس الرئاسي، في وقت سابق.