الحصادي: أصحاب المناصب السيادية نصبوا أنفسهم “الحاكم بأمر الانقسام”

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، منصور الحصادي، أن أصحاب المناصب السيادية استغلوا حالة الانقسام والضعف في مجلس النواب وعدم التوافق مع مجلس الدولة؛ فنصبوا أنفسهم الحاكم بأمر الانقسام.

وقال الحصادي، في تغريدة عبر تويتر: “المناصب السيادية وخاصة «المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية»، استغلت حالة الانقسام والضعف في مجلس النواب وعدم التوافق مع مجلس الدولة؛ فنصبوا أنفسهم الحاكم بأمر الانقسام”.

وأضاف “لا رقيب أو حسيب على أعمالهم، فلنذهب إلى الانتخابات؛ لتجديد الشرعية وإيقاف العبث وتوحيد السلطة”.