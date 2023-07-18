عميد بلدية نالوت: الأهالي انفجروا غضبا بسبب عدم وقف قرار دمج المديريات

أكد عميد بلدية نالوت، عبدالوهاب الحجام، أن حكومة الوحدة المؤقتة “لم توقف القرار بخصوص دمج المديريات ولما حاولنا التواصل معهم عرفنا أن الوزير مسافر وهذا ما جعل الأهالي تنفجر غضباً”.

وقال الحجام، في تصريح صحفي، إن “اللجنة لم تجتمع معنا ولو كان هناك جدية في الموضوع لكانت اللجنة اجتمعت فور إيقاف القرار وهذا يدل على أن الحكومة غير مبالية بالموضوع”.

وختم موضحًا أن “المواطنون شعروا بالاستغفال من حكومة الدبيبة وهذا ما أدى إلى إغلاق طريق العزيزية-نالوت وسيتم قفل الطريق المزدوج الجنوبي اليوم ونؤكد أن الموضوع ذاهب إلى التصعيد”.