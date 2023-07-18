خارجية البرلمان: قلقون على مصير الحاجة برنية ونحمّل حكومة الدبيبة المنتهية المسؤولية

أبدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قلقها حول مصير الحاجة برنية التي فُقدت أثناء أدائها مناسك الحج ومرور 32 يوم على فقدانها، محملة حكومة الدبيبة المنتهية مسؤولية عدم العثور عليها.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها: “تُطالب السلطات الليبية والسعودية بالكشف الفوري عن مصير الحاجة برنية، ومستاؤون لتقاعس هيئة الأوقاف ووزارة الخارجية ووزارة الحج السعودية عن العمل بشكل جاد عن المذكورة”.

وأضافت “نُطالب وزارة الخارجية بالعمل بشكل عاجل مع السلطات السعودية وبذل كافة الجهود للكشف عن مصير السيدة برنية في أسرع وقت ممكن، ونُحمل المسؤولية لحكومة الدبيبة المنتهية وهيئة الحج والعمرة التابعة لها في عدم اتخاذ أي إجراءات للكشف عن مصيرها.

وتابعت “نُحمل المسؤولية أيضًا للسلطات الأمنية السعودية المتواجدة داخل الحرم المكي، ولاعتبارات إنسانية نُطالب الخارجية السعودية بمنح ذويها تأشيرة دخول للأراضي السعودية للمساعدة في البحث عن والدتهم”.