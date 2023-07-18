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عميد بلدية درج: لا يوجد مشاريع في مدينتنا باستثناء بيوت الشباب

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عميد بلدية درج فاضل حصن، أنه “لا يوجد مشاريع في البلدية باستثناء مشروع بيوت الشباب”.

وقال حصن؛ إن “الوضع الصحي ينقصه الكثير ووزارة الصحة ذاتها تعاني و البلدية أنهت عامها الخامس دون أي دعم”. مردفًا “لم نتسلّم أي ميزانية منذ سبتمبر 2022”.

وأضاف أن “ميزانية التنمية ستكون عبر وزارة التخطيط بحيث يتم تحديد المشاريع وفق الأولويات دون تحديد قيم مالية ثابتة”.

وتابع؛ “ومن ثم دراسة التكلفة لهذه المشاريع وما إذا كان مخصص البلدية يغطيها أم تمنح الإذن للتعاقد على الأوْلى منها”.

وختم موضحًا “ونحن بدورنا قدمنا 16 مشروعا لا نعلم كم منها سيُقبل ونتعاقد عليه”.

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عميد بلدية درج

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صحيفة الساعة 24

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