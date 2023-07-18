مصر وروسيا تبحثان تطورات و مستجدات الوضع الليبي

حضر الملف الليبي في مشاورات مصرية روسية، تطرقت كذلك إلى تطورات الوضع في السودان وفلسطين.

ووفق بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية المصرية، بحث سفير مصر لدى موسكو، نزيه النجاري، مع نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الاستعدادات الجارية لعقد قمة روسيا أفريقيا، التي ستستضيفها مدينة سان بطرسبرغ الروسية في 27 و28 يوليو (تموز) الجاري.

وتناول اللقاء تطورات الوضع في السودان، حيث عبر بوغدانوف عن ترحيبه بالجهود المصرية على هذا الصعيد، خاصة نتائج قمة دول جوار السودان، التي عقدت بالقاهرة في 13 يوليو (تموز) الجاري، آملاً استعادة السلام والاستقرار في السودان، وفق البيان.

وأشارت الوزارة المصرية إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى “عدد آخر من قضايا المنطقة، منها التطورات في فلسطين وليبيا، وذلك في إطار التنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية”.

وأكدت قمة دول جوار السودان، في بيانها الختامي، أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها، وانتشار عوامل الفوضى في محيطها، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة، محذرة من “تداعيات بالغة الخطورة” جراء استمرار الأزمة على أمن واستقرار دول الجوار، والمنطقة.

وشدد البيان على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر في السودان، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، يستهدف بدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار.

واتفقت القمة على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، تعقد اجتماعها الأول في جمهورية تشاد، بهدف وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ، لوقف الاقتتال، والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها “الإيغاد” و “الاتحاد الأفريقي”.