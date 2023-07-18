ياسمين شيباني: ما حدث في السودان وقبلها ليبيا استمرار للنكبات والخراب العربي !

ياسمين شيباني

عندما شاهدت ما حدث ولازال يحدث في السودان اتذكر خطاب للشهيد الصائم معمر القذافي بأن هذه المؤامرات في المنطقة العربية والتي تلاعب بها الغرب بعقول الشعوب المقصود بها النيل من مصر قلب الأمة النابض ومحاصرتها.

نعم كانت المؤامرة في عام 2011 في مصر واستغلت لخروج الشعب الذي يعاني من الظروف الاقتصادية السيئة، والتي استغلها وحولها الخونة والمتآمرين الي قتل والتخريب في شوارع قاهرة المعز، وهذه الفوضى كانت ممنهجة لوصول الاخوان الي السلطة في أرض الكنانة، وبقيادة مرسي الاخواني كادت مصر تسقط في الهاوية.

الزعيم الراحل معمر القذافي وبعد بيع حفنة من الخونة ضمائرهم للغرب واصرارهم علي تدمير ليبيا وادخال كل المتأسلمين من أفغانستان وتجميع اخوانجية الارض فيها لتمكين كل المتربصين بارض الكنانة مصر .

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والنكبات والخراب العربي التي كانت بدايتها من حرب إيران والعراق، ومروراً بخديعة العراق لاحتلال الكويت، لتحقيق الهدف الذي أراده بني صهيون وبتنفيذ امريكا وحلفائها من اجل احتلال العراق وتدميرها لينهبوا ثرواته وكانت الخديعة لتستمر المؤامرة الممنهجة بعدها والتي اسموها بالربيع العربي ابتداء من تونس 2010، وليبيا وسوريا في 2011 واليمن .

لتدخل بعدها مصر في دوامة حكم الاخوان الذين كانوا وباء عليها، لتدخل في صراعات داخليه وخارجيه هدفها زعزعة امن مصر واستقرارها.

من جهات عده لإعادة الخلافات بين مصر واثيوبيا علي سد النهضة الى الواجهة وكل هذا مفتعل ومعروف من كان ورائه لتشتيت مصر وقيادتها .

ومن منا ينسي ما أدلت به وزيرة الخارجية الأميركية “كونداليزا رايس” لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، والتي كشفت عن نية الولايات المتحدة الأمريكية في نشر الديمقراطية بالعالم العربي علي حد زعمهم والبدء بتشكيل ما يُعرف بـ”الشرق الأوسط الجديد”، وذلك من خلال نشر “الفوضى الخلاقة” في الشرق الأوسط.

لتصل الفوضى الي السودان ،بعد كل هذه الفوضى العارمة في المنطقة العربية التي دمرت دول بعينها، السودان الذي ابتلي بحكامه وسياسييه سواء من أسموا أنفسهم إسلاميين حركيين أو أحزاب ديمقراطية، السودان البلد المتميز عن كثير من البلدان بموقعه الجغرافي بثروات أرضه وعراقته وطيبة شعبه .

السودان يعني مصر الامتداد العربي حتى وان انكر الكثيرين، فالسيطرة على مصر تعنى السيطرة على كل الدول العربية وكذلك الشرق الأوسط. ولان مصر قويه بجيشها وصمود شعبها يجعل من المواجهة المباشرة خسارة كبيره لذلك ما كان من اعداء الامة الا تدمير دولا عربية وصولا بدولة السودان لتعبيد طريقها من اجل الوصول الي مصر .

والمخطط الغربي الصهيوني الذي هدفه إلى إعادة تقسم الوطن العربي وتفتيته بتقسيم “مصر، وليبيا وسوريا والعراق” واليمن والسودان لتتحول إلى دويلات يسهل الاستيلاء عليها وعلي مقدراتها .

نعم معمر القذافي رحمه الله قالها مرارا وتكرار في خطاباته بأن المؤامرات مستمرة على هذه الامة وقالها واضحة وصريحة في احد القمم العربية (الدور جاي عليكم واحد واحد)

وها نحن نعيش لنرى ونسمع ما يحدث للأمة العربية التي ضاعت بسبب التآمر على زعمائها الذين كانوا قادة المواجهة والممانعة لكل المؤامرات والدسائس.

لتعيش أمتنا مؤامرة كبيرة وتشرد شعوبنا ويدمر اقتصادها ويعم الفقر والبطالة.

كاتبة ليبية

رأي اليوم