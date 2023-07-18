حرس الحدود: إنقاذ 81 مهاجرا غير قانوني جراء طردهم من قبل السلطات التونسية

أكد مكتب الإعلام و التوثيق الأمني بالجهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، أنه الدوريات التابعة للقاطع الأمني الحدودي “العسة” لا تزال مستمرة في تأمين الشريط الحدودي الليبي التونسي من رأس جدير إلى وازن.

وأضاف المكتب قائلا: تعمل الدوريات على منع دخول المهاجرين غير الشرعيين الذين تم طردهم وإجبارهم من قبل السلطات التونسية للدخول إلى الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن ، الجهاز قام بإنقاذ 81 مهاجرا غير قانوني بينهم نساء وأطفال وجدوا تائهين في الصحراء، جراء طردهم من قبل السلطات التونسية وإجبارهم للدخول إلى الأراضي الليبية.

وتابع: تم تسليم المهاجرين إلى المنظمة الدولية للهجرة (IOM) التابعة للأمم المتحدة لغرض نقلهم إلى مدينة طرابلس تمهيدا لعودتهم الطوعية لبلدانهم.