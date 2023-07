تستضيف العاصمة الفرنسية باريس على مدار اليومين الجاريين اجتماعات عسكرية ليبية رفيعة، استعدادا لاجتماع مجموعة العمل الأمنية التي ستعقد في بنغازي الفترة القادمة.

“الحداد والناظوري على رأس الاجتماع”

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان المنطقة الشرقية عبدالرزاق الناظوري، حضرا الاجتماعات رفقة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأوضحت خارجية فرنسا في حسابها الرسمي، أن الاجتماعات تتمحور حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في ليبيا، مع احترام سيادة البلاد كاملة.

“تشكيل وحدات عسكرية مشتركة”

وأكدت الخارجية الفرنسية دعمها لتحشيد الأمم المتحدة للأطراف الفاعلة لتكوين وحدات عسكرية مشتركة من جميع الجهات الفاعلة بالبلاد، بغية إرساء الأمن في البلاد.

وشددت الخارجية الفرنسية على أهمية إرساء الأمن على الحدود الليبية، والتصدي للحركات الإرهابية والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار في البلاد.

“تكريم فرنسي للجنة 5+5”

وخلال استقباله لهم، منح الرئيس الفرنسي ماكرون اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أعلى وسام شرف فرنسي لدورهم في وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار.

ويعد وسام الشرف أعلى وسام في فرنسا أنشأه نابليون الأول، ويقدم للمقاتلين الذين يتمتعون بالشجاعة والصفات الحميدة في المجتمع.

“الاستفادة من التقارب العسكري المحلي”

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “أفريكا أنتجيلنس” أن باريس تسعى من خلال الاجتماع العسكري الذي ستستضيفه، الاستفادة من التقدم المحرز مؤخراً من خلال اجتماعات القيادات العسكرية التي جرت في تونس وبنغازي وطرابلس.

وعند لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في أكتوبر الماضي، أكد مستشار الرئيس الفرنسي بشأن ليبيا بول سولير أن باريس ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار + وزارة الخارجية الفرنسية

The post باريس تستضيف اجتماع 5+5، وماكرون يمنحهم وسام الشرف appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار