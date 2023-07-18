“المنفي” و”دبيبة” يناقشان الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول الجهود المحلية لإجراء الانتخابات والتنسيق مع الدول الإقليمية المهتمة بالملف الليبي، لتوحيد الجهود الدولية لدعم ليبيا في إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم التأكيد على التعاون الإيجابي بين كافة مؤسسات الدولة لنجاح عمل اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.

وكان المنفي، التقى اليوم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الذي أطلعه على نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة لإيجاد آلية تشاورية تمكن من كسر الجمود الحالي، مؤكداً على شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي باعتباره مؤسسة ليبية محايدة تعمل مع كل الأطراف.

وقدم باتيلي إحاطة حول آخر الترتيبات مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني قبل اجتماعها في مدينة بنغازي هذا الأسبوع، مجدداً دعمه لعمل الرئاسي في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الإنفاق قبل انعقاد أولى اجتماعاتها.

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من جانبه أكد المنفي، استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول للانتخابات في أقرب الآجال.