نجلاء تحتفل بيوم الديمقراطية التركي

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بالحكومة ذاتها مبروكة توغي في حفل بمناسبة اليوم الوطني للديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا مساء أمس وهي الاحتفالية التي نظمتها السفارة التركية بطرابلس بمناسبة اليوم الوطني للديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة ليبيا، بحسب بيان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.