الدبيبة والمنفي يبحثا دور لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دور لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وأهمية تضافر كل المؤسسات لإنجاح مهمتها.

وأكد الدبيبة خلال لقائه المنفي في مقر رئاسة الوزراء في طرابلس دعمه لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي مؤخرًا.

وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة إطلاع كل الأطراف على عدالة الإنفاق الحكومي الذي تبنته الحكومة في عملها.

وناقش الدبيبة والمنفي خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، وسبل توحيد الجهود الدولية من أجل الوصول للانتخابات في أفضل الظروف الممكنة.

واتفق الطرفان على ضرورة استمرار دعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في هذا الصدد.