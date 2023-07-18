| الحداد والناظوري يبحثان في باريس توحيد المؤسسة العسكرية

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2023/07/18 على الساعة 23:00

: عقد رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان قوات “القيادة العامة” الفريق أول عبدالرازق الناظوري، وضباطًا من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، اجتماعًا خلال 17 و18 يوليو الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس لبحث سبل توحيد المؤسسات العسكرية، وفق بيان للخارجية الفرنسية نشرته سفارة باريس لدى ليبيا عبر حسابها على “تويتر”.

وتمحورت المباحثات حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا.

وقالت الخارجية الفرنسية إن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم باريس الحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة.

كما أكدت مواصلة فرنسا “دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التي تُحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية لتكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار”.

ولفتت إلى أنه ستجري متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية القادمة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستعقد قريبا في بنغازي في 25 يوليو 2023.

ويشار إلي أن مجموعة العمل الأمنية انبثقت عن مؤتمر برلين الدولي الخاص بليبيا الذي عقد في 19 يناير 2020 وتضم إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ممثلين لكل من الاتحاد الأفريقي وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر.

وبشكل دوري، تجتمع المجموعة الدولية لتقييم الأوضاع الأمنية في ليبيا، حيث انعقد أحدث تلك الاجتماعات في العاصمة طرابلس في مايو الماضي بحضور لجنة “5+5” الليبية.